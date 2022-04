L’Italia è stata sconfitta dal Canada per 10-4 ai Mondiali 2022 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Las Vegas (USA). Gli azzurri, reduce dalla roboante vittoria sulla Svezia (Campioni Olimpici e del Mondo guidati dal fuoriclasse Niklas Edin) e dall’affermazione sulla Finlandia, si sono dovuti arrendere al cospetto di una delle migliori formazioni di questa rassegna iridata (nonchè bronzo ai recenti Giochi di Pechino 2022), incappando così nella seconda battuta d’arresto nel round robin a fronte di due successi.

La nostra Nazionale occupa il settimo posto e resta ampiamente in corsa per accedere ai playoff, ovvero il turno riservato alle compagini tra la terza e la sesta posizione, che metterà in palio gli ultimi due pass per le semifinali (a cui sono ammesse di diritto le prime due classificate). Al momento il Canada è al comando (5-0), seguito da cinque formazioni appaiate a quota 3 successi e 2 sconfitte: Germania, Scozia, Svizzera, Svezia, USA. Sono dunque compagini che hanno giocato un match in più rispetto alla nostra Nazionale.

La cronaca della sfida col Canada

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin hanno tenuto testa a Brad Gushue (Campione Olimpico a Torino 2006) e compagni nella prima parte dell’incontro, tanto da riuscire ad andare all’intervallo sotto di una solo lunghezza, grazie ai due punti marcati nel quinto end dopo la tripletta dei nordamericani nella frazione precedente (4-5). Al ritorno sul ghiaccio, però, il Canada si è scatenato: due punti nel sesto periodo (7-4), poi mano rubata per due volte consecutive, siglando un punto nel settimo end e due nel successivo.

I prossimi appuntamenti

Sotto 10-4, il quartetto tricolore ha deciso di alzare bandiera bianca contro gli avversari imbattuti nella manifestazione e ha dato appuntamento ai prossimi due incontri: oggi contro l’Olanda (ore 18.00 italiane) e contro la Danimarca (ore 23.00), due avversarie ampiamente alla portata e contro cui bisogna vincere per continuare ad ambire a un ottimo risultato.

