L’Italia infila la seconda vittoria consecutiva ai Mondiali di curling doppio misto, incominciati oggi sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Dopo aver travolto il Giappone in mattinata, la nostra Nazionale ha saputo replicarsi in terra elvetica, demolendo la Nuova Zelanda col punteggio di 10-1 (la partita si è conclusa al termine del sesto end sugli otto previsti).

Stefania Constantini, Campionessa Olimpica a Pechino 2022, e Sebastiano Arman, che sta sostituendo l’infortunato Amos Mosaner, hanno incominciato la partita marcando quattro punti nel primo end, poi in quello successivo hanno strappato la mano e si sono issati sul 5-0. Gli azzurri hanno confermato il proprio strapotere nelle frazioni seguenti: un punto prima dell’intervallo (6-1), poi rubano ancora il martello agli oceanici (8-1) e strappano ancora la mano agli avversari nella sesta frazione, quando addirittura avevano usato il vantaggio del powerplay.

L’Italia si conferma al comando del Gruppo A insieme alla Norvegia. Stefania Constantini e Sebastiano Arman torneranno in gara domani (ore 14.00) per affrontare la Corea del Sud. Si tratta di un incontro importante per la classifica generale, da vincere a tutti i costi per ambire alle posizioni di vertice: la prima classificata accede alle semifinali, seconda e terza disputeranno un playoff di ammissione alla fase a eliminazione diretta.

CLASSIFICA MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO

CLASSIFICA GRUPPO A:

1. Italia 2 vittorie (2 partite giocate)

1. Danimarca 2 vittorie (2 partite giocate)

1. Svizzera 2 vittorie (2 partite giocate)

4. Estonia 1 vittoria (2 partite giocate)

4. Corea del Sud 1 vittoria (2 partite giocate)

4. Norvegia 1 vittoria (2 partite giocate)

4. Svezia 1 vittoria (2 partite giocate)

8. Giappone 1 vittoria (2 partite giocate)

8. Finlandia 1 vittoria (2 partite giocate)

10. Nuova Zelanda 0 vittorie (2 partite giocate)

