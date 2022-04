L’Italia soffre ma fa 5/5.Stefania Constantini e Sebastiano Arman sconfiggono la coppia estone (Marie Kaldvee e Harri Lill) per 9-7 all’extra end al termine di una partita ricca di colpi di scena e mantengono saldamente il primato nel gruppo A. A cinque partite dalla conclusione della fase a gironi, aumentano dunque le chance azzurre di qualificazione diretta in semifinale (ricordiamo che soltanto la prima di ogni girone va direttamente in semifinale, mentre le seconde e la terze dovranno passare dai playoff).

La coppia italiana parte bene e dopo 2 end è già sul 4-0 con due punti per parziale. Nel terzo end gli azzurri rubano la mano e si portano avanti di 5 lunghezze, poi arriva un punto a testa nei successivi due end (6-1).

Sembra tutto indirizzato in favore di Constantini e Armane invece ecco la reazione degli avversari: un colpo magistrale di Harri Lill consente all’Estonia di aprire lo spazio per un parziale di 4-0 che mette paura all’Italia (6-5). Arrivati a questo punto i due azzurri riescono ad andare a punto nell’end successivo, ma poco dopo, nel possibile ultimo tiro della partita, Marie Kaldvee trova una bocciata strepitosa che rimanda tutto all’extraend.

Qui la tensione sale alle stelle e a due tiri dalla fine l’Italia si trova con due stone a punto grazie soprattutto a una grande bocciata di Arman. L’Estonia però non molla e torna a punto con Maria Kaldvee a una stone dalla conclusione. Tutto passa quindi nelle mani di Constantini, che con grande classe trova la bocciata che permette all’Italia di chiudere per 9-7. Il prossimo impegno azzurro sarà domani alle ore 14:00 contro la Svezia.

CLASSIFICA GRUPPO A

ITALIA 5-0

SVIZZERA 4-1

GIAPPONE 3-2

NORVEGIA 3-2

SVEZIA 3-2

DANIMARCA 2-3

ESTONIA 2-3

COREA DEL SUD 2-3

FINLANDIA 1-4

NUOVA ZELANDA 0-5

