L’Italia incappa nella prima sconfitta ai Mondiali di curling doppio misto. Dopo aver infilato cinque vittorie consecutive, la Nazionale ha perso contro la Svezia per 4-7. Gli azzurri hanno tenuto botta fino al sesto end sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera), poi nel finale gli scandinavi si sono distinti in maniera brillante e sono riusciti a chiudere i conti. Passo falso per gli azzurri, che restano comunque in testa alla classifica del Gruppo A e sono pienamente in corsa per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta: la prima classificata accede direttamente alle semifinali, seconda e terza passeranno da un turno di playoff.

Stefania Constantini (campionessa olimpica in questa specialità) e Sebastiano Arman (reduce dal bronzo iridato conquistato con la squadra maschile) si sono dovuti arrendere contro i fratelli Isabella e Rasmus Wranaa (quest’ultimo pilastro del quartetto guidato da Niklas Edin che ha vinto Olimpiadi e Mondiali al maschile negli ultimi due mesi). L’Italia è partita in maniera brillante, marcando due punti nel primo end, ma i rivali sono riusciti a pareggiare prontamente i conti e poi sono passati in vantaggio per 4-3 all’intervallo.

Al ritorno sul ghiaccio si è consumato un passaggio a vuoto dei nostri portacolori, che si sono fatti strappare la mano dagli svedesi (5-3). Constantini e Arman hanno deciso di usare il vantaggio del powerplay nel sesto end, ma hanno portato a casa soltanto un punto (4-5). Il vantaggio di spostare le stone pre-posizionate è invece stato gestito meglio da parte dei Wranaa, che nella settima frazione volano sul 7-4 e poi riescono a controllare agevolmente la situazione.

L’Italia vanta ora una vittoria di vantaggio sul quartetto composto da Giappone, Norvegia, Svizzera e Svezia. Gli azzurri torneranno sul ghiaccio domani (mercoledì 27 aprile) per il doppio impegno contro la Svizzera (ore 10.00) e la Norvegia (ore 18.00): si tratta di due partite determinanti nella corsa verso il passaggio del turno.

CLASSIFICA MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO

GRUPPO A:

1. Italia 5 vittorie

2. Giappone 4 vittorie

2. Norvegia 4 vittorie

2. Svizzera 4 vittorie

2. Svezia 4 vittorie

6. Danimarca 3 vittorie

7. Estonia 2 vittorie

7. Finlandia 2 vittorie

7. Corea del Sud 2 vittorie

10. Nuova Zelanda 0 vittorie

