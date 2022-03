L’undicesima sessione dei Mondiali femminili 2022 di curling, in corso a Prince George (British Columbia, Canada), vede la sesta sconfitta in sette gare dell’Italia, che cede questa volta alla Corea del Sud, ancora imbattuta, vittoriosa nella notte italiana per 4-7 dopo nove end. Le azzurre Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Veronica Zappone, con l’alternate Giulia Zardini Lacedelli, sono al momento all’undicesimo posto in classifica con una sola vittoria, mentre le sudcoreane Kim Eun Jung, Kim Kyeong Ae, Kim Cho Hi e Kim Yeong, con l’alternate Kim Seon Yeong, sono prime a punteggio pieno. La Corea del Sud conquista il martello e, dopo una prima mano nulla, lo sfrutta marcando un punto nel secondo end, ma le azzurre impattano nella terza ripresa, poi le sudcoreane tornano in vantaggio nella quarta, ma nel quinto end marcano altri due punti rubando la mano ed arrivando così a metà gara avanti sul 4-1.

Al ritorno sul ghiaccio nel sesto end le azzurre accorciano sul 2-4, poi rubano la mano e si portano sul 3-4. L’ottava mano è quella decisiva, con le asiatiche che siglano tre punti e si portano sul 7-3. L’Italia replica a sua volta ma sigla soltanto un punto nella nona ripresa per il 4-7, così le azzurre concedono la vittoria. Nelle altre sfide dell’undicesima sessione la Norvegia vince contro gli USA con un netto 10-5, maturato dopo nove end, mentre la Svezia infligge la terza sconfitta al Giappone, battuto 8-4, infine non si è giocata Scozia-Germania per via del ritiro, causa Covid, delle scozzesi.

Turchia-Norvegia 5-10 (dopo nove end)

Scozia-Germania non disputata ( per ritiro Scozia )

) Svezia-Giappone 8-4

Italia-Corea del Sud 4-7 (dopo nove end)

Riposano: Canada, Danimarca, Rep. Ceca, Svizzera ed USA.

Classifica

1 Corea del Sud 6 vittorie (6 giocate)

1 Svizzera 6 (6)

3 Svezia 6 (7)

4 Canada 4 (6)

4 Danimarca 4 (6)

4 USA 4 (6)

7 Giappone 4 (7)

8 Germania 3 (7)

8 Norvegia 3 (7)

10 Rep. Ceca 1 (6)

11 Italia 1 (7)

12 Turchia 0 (6)

13 Scozia 0 (7) ritirata

