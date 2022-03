Le azzurre Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Veronica Zappone, con l’alternate Giulia Zardini Lacedelli, sono al momento al decimo posto in classifica con una sola vittoria, mentre le elvetiche Alina Paetz, Esther Neuenschwander, Carole Howald e Melanie Barbezat, con l’alternate Silvana Tirinzoni, sono prime a punteggio pieno.

L’Italia conquista il martello e lo sfrutta marcando un punto nel primo end, ma la Svizzera replica subito passando a condurre per 2-1. Le azzurre impattano nella terza ripresa, poi le elvetiche optano per una quarta mano nulla, ma nel quinto end marcano altri due punti arrivando così a metà gara avanti sul 4-2.

Al ritorno sul ghiaccio c’è una ripresa nulla, poi nel settimo end le azzurre accorciano sul 3-4. L’ottava mano è quella decisiva, con le elvetiche che siglano tre punti e si portano sul 7-3. L’Italia replica a sua volta con tre punti nella nona ripresa per il 6-7, ma la Svizzera nell’ultimo end, con l’ultimo tiro a disposizione, non sbaglia e vince 8-6.

Nelle altre sfide dell’ottava sessione la Norvegia perde contro gli USA con un netto 4-12, maturato dopo nove end, mentre la Germania infligge la prima sconfitta al Giappone, battuto 7-5, infine non si è giocata Scozia-Svezia per via del ritiro, causa Covid, delle scozzesi.

Ottava sessione

Risultati

Scozia-Svezia non disputata (per ritiro Scozia)

Norvegia-USA 4-12 (dopo nove end)

Svizzera-Italia 8-6

Germania-Giappone 7-5

Riposano: Canada, Corea del Sud, Danimarca, Rep. Ceca e Turchia.

Classifica

1 Svizzera 5 vittorie (5 giocate)

2 Corea del Sud 4 (4)

3 Giappone 4 (5)

3 Svezia 4 (5)

5 Canada 3 (5)

5 USA 3 (5)

7 Danimarca 2 (4)

8 Germania 2 (5)

8 Norvegia 2 (5)

10 Italia 1 (5)

10 Rep. Ceca 1 (5)

12 Turchia 0 (4)

13 Scozia 0 (5) ritirata

