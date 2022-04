L'Italia maschile del curling sta scrivendo capitoli incredibili della storia di questo sport per i colori azzurri. Dopo le difficoltà incontrate durante il torneo olimpico di Pechino 2022, infatti, la squadra azzurra è in netta crescita e lo sta dimostrando ai Mondiali in corso a Las Vegas.

Italia in finale per il bronzo, quando e dove vederla

L'Italia si giocherà infatti la finale 3°-4° posto, la cosiddetta finalina, che però tanto "ina" non è, visto che c'è in palio una medaglia che gli azzurri non hanno conquistato. L'avversaria sarà la squafdra USA, che a sua volta ha perso la propria semifinale nel derby contro il Canada.

La sfida è in programma alle 20:00 italiane (le 11:00 della costa occidentale statunitense) e potrete seguirla in TV: sarà infatti trasmessa in diretta su Eurosport 2 e sarà visibile anche sulle piattaforme streaming discovery+ ed Eurosport Player

