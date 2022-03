Sono arrivate buone notizie per l’Italia dal ghiaccio di Prince George (Canada), sede dei Mondiali 2022 di curling femminile. Il quartetto formato da Stefania Constantini, eroina alle Olimpiadi Invernali di Pechino nel doppio misto con Amos Mosaner, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Veronica Zappone è riuscito a ottenere il secondo successo del proprio percorso nella rassegna iridata. . Il quartetto formato da, eroina alle Olimpiadi Invernali di Pechino nel doppio misto con Amos Mosaner,è riuscito a ottenere

Le azzurre hanno sconfitto per 9-7 la Turchia, compagine che ancora non ha ottenuto alcuna vittoria in questa manifestazione. Constantini e compagne ci hanno messo un po’ a carburare, come si suol dire, visto che dopo quattro end le turche guidavano 3-1.

Dal quinto parziale però le nostre portacolori hanno cambiato marcia, mettendo in fila una serie di 6-0 al termine dell’ottavo end. Quando sembrava calato il sipario, però, la Turchia ha trovato delle soluzioni che hanno costretto le italiane ad affrontare l’extra-end.

Sangue freddo per la selezione del Bel Paese che con lo score di 2-0 nel frangente, per un totale di 9-7, ha potuto festeggiare la vittoria. Attualmente l’Italia, dunque, è 11ma nella graduatoria di questa fase del Round Robin (2 vittorie e 7 sconfitte) e questa sera alle 22.00 non scenderà sul ghiaccio, incamerando il successo a tavolino contro la Scozia, ritiratasi dal torneo a causa di alcune positività al Covid-19.

