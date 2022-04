quindicesima sessione dei Mondiali 2022 di curling, in corso a Las Vegas (Nevada, USA), vede la quinta vittoria in nove gare dell’Italia, che piega la Svizzera: Ladeidi, in corso a Las Vegas (Nevada, USA), vede la, che piega la azzurri vittoriosi nella prima serata italiana per 5-3 grazie a ben due mani rubate nel corso del match, un punteggio che però non fa statistica e viene registrato solo come "vittoria".

azzurri Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin ed Amos Mosaner, con l’alternate Mattia Giovanella, sono al momento al sesto posto in classifica con svizzeri Yannick Schwaller, Michael Brunner, Romano Meier e Marcel Kaeufeler, con l’alternate Simon Gloor. Gli, sono al momento al sesto posto in classifica con cinque vittorie in nove gare , agganciando proprio gliYannick Schwaller, Michael Brunner, Romano Meier e Marcel Kaeufeler, con l’alternate Simon Gloor.

Ad

Curling Mondiali: l'Italia batte la Germania e crede nei playoff 15 ORE FA

La Svizzera conquista il martello e marca un punto nel primo end. Gli azzurri replicano e si portano sull’1-1 dopo la seconda ripresa. Gli elvetici tornano in vantaggio nel terzo end con un punto, ma gli azzurri nella quarta mano tornano in parità, poi gli svizzeri optano per una mano nulla arrivando così a metà gara sul 2-2.

Al ritorno sul ghiaccio l’Italia marca un punto rubando la mano, ma nel settimo end gli svizzeri tornano in parità sul 3-3. L’ottava mano vede il sorpasso dell’Italia sul 4-3, poi Retornaz e compagni rubano di nuovo la mano con un punto nella nona ripresa per il 5-3.

Nel decimo end accade qualcosa che, durante i Giochi di Pechino, abbiamo temuto accadesse spesso al duo Constantini-Mosaner: la Svizzera esaurisce il tempo e quindi gli azzurri vincono la partita, mentre nello score ufficiale si legge solo W e L senza i punti (ossia Win e Lose).

Italcurling, ci hai fatto sognare! Il film dell'Olimpiade in 150

Curling Mondiali, l'Italia cade contro la Corea: sconfitta per 10-5 IERI A 19:48