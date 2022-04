ventesima ed ultima sessione dei Mondiali 2022 di curling, in corso a Las Vegas (Nevada, USA), vede l’ottava vittoria in dodici gare dell’Italia, che piega gli USA: azzurri vittoriosi nel cuore della notte italiana per 8-4 dopo 9 end nella sfida che metteva in palio il terzo posto nel round robin. Sfida alla Svizzera nel Svezia: gli scandinavi infatti, nella sessione precedente, avevano superato la Norvegia e quindi Ladeidi, in corso a Las Vegas (Nevada, USA), vede l’, che piega gli: azzurri vittoriosi nel cuore della notte italiananella sfida che metteva in palio il. Sfida allanel play-off per le semifinali , chi vince se la vedrà con la: gli scandinavi infatti, nella sessione precedente, avevano superato la Norvegia e quindi non si concretizza per i nostri portacolori la possibilità di semifinale diretta.

Gli azzurri Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin ed Amos Mosaner, con l’alternate Mattia Giovanella chiudono al terzo posto in classifica con otto vittorie in dodici gare, e staccano proprio gli statunitensi Korey Dropkin, Joe Polo, Mark Fenner e Tom Howell, con l’alternate Alex Fenson, quinti (sfideranno la Scozia al play-off, chi vince affronterà il Canada).

L’Italia conquista il martello ed opta per due mano nulle nelle prime due riprese. Gli azzurri passano in vantaggio nel terzo end con tre punti e poi rubano addirittura la mano, siglando il 4-0. Reazione degli statunitensi, che firmano due punti arrivando così a metà gara sul 2-4.

Al ritorno sul ghiaccio l’Italia marca un punto per il 5-2, ma nel settimo end gli USA tornano sotto con altri due punti per il 4-5. L’ottava mano vede l’allungo dell’Italia sul 7-4, poi Retornaz e compagni rubano di nuovo la mano con un punto nella nona ripresa per l’8-4, così i padroni di casa sono costretti a concedere la vittoria agli azzurri.

Ventesima sessione

Risultati

Scozia-Svizzera 9-7

USA-Italia 4-8 (dopo 9 end)

Paesi Bassi-Corea del Sud 8-7 (dopo l’extra end)

Danimarca-Canada 2-9 (dopo 6 end)

Riposano: Repubblica Ceca, Finlandia, Germania, Norvegia e Svezia.

Classifica finale round robin

1 Canada 10 (Semifinale)

2 Svezia 9 (Semifinale)

3 Italia 8 (Play-off)

4 Scozia 7 (Play-off)

5 USA 7 (Play-off)

6 Svizzera 6 (Play-off)

7 Germania 6

8 Corea del Sud 6

9 Repubblica Ceca 5

10 Norvegia 5

11 Finlandia 4

12 Paesi Bassi 3

13 Danimarca 2

Play-off per le semifinali (sabato alle 23.00 italiane)

Italia-Svizzera (chi vince sfida la Svezia)

Scozia-USA (chi vince sfida il Canada)

