perché l’Italcurling aggiunge un’altra pagina di storia in questo sport a livello nazionale. Ai Mondiali maschili di Las Vegas infatti l’Italia batte i padroni di casa degli Stati Uniti, conquista la medaglia di bronzo e sale sul podio iridato per la prima volta. Dopo i ripetuti terzi posti agli Europei dello stesso quartetto maschile e il Riaprite i quadernini,. Ai Mondiali maschili di Las Vegas infatti. Dopo i ripetuti terzi posti agli Europei dello stesso quartetto maschile e il leggendario trionfo del doppio misto alle Olimpiadi di Pechino 2022 ancora impresso nei nostri occhi, all’Italia mancava soltanto la medaglia iridata, puntualmente arrivata due mesi dopo con il fidato quartetto maschile composto da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin.

il quartetto azzurro mette in chiaro le cose da subito, resta in vantaggio per tutto l'incontro e conferma il terzo posto del round robin, mettendo da parte definitivamente la delusione olimpica (furono penultimi nel torneo maschile di Pechino 2022). Finisce 13-4 in soli otto end disputati. Tutto in un'unica stagione, in particolare per il 27enne di Cembra, che tra poche settimane, per la precisione dal prossimo 23 aprile, tornerà sul ghiaccio per cercare di ricapitolare nel doppio misto insieme a Stefania Constantini ai Mondiali di Ginevra. Nulla da fare per gli Stati Uniti, orfani del tanto amato dal pubblico Matt Hamilton. Korey Dropkin, Joe Polo, Mark Fenner e Tom Howell rientrano subito in partita dopo il grosso scossone dell'Italia in avvio, salvo poi alzare bandiera bianca col proseguire del match. Dopo il ko in semifinale ai danni della Svezia, che si gioca il titolo contro il Canada,

La partita

Partenza a bomba degli azzurri che mettono subito a segno quattro sassi nel primo end, merito soprattutto di una bocciata di Retornaz, con la penultima stone che passa in un pertugio strettissimo tra altre due e spazza via l’unica avversaria vicina al centro. Un vantaggio che viene sprecato in poco tempo. I padroni di casa dimezzano le distanze immediatamente dopo, approfittando di un paio di errori dell’Italia. Retornaz sbaglia anche l’ultimissima stone del periodo successivo e gli Stati Uniti strappano l’end, portandosi sul 3-4. Ma è pronto il riscatto, alla quarta frazione arrivano due punti che permettono agli azzurri di riallungare. Gli USA hanno un ultimo tiro prima dell’intervallo per avvicinarsi di nuovo: addirittura in tre con la scopa per cercare di fare il punto, ma il sasso è troppo corto; Retornaz e compagni rubano la mano e vanno alla pausa lunga sul 7-3.

Dopo aver messo a segno una stone in avvio di ripresa, gli Stati Uniti perdono completamente la concentrazione: gli azzurri scartano un regalo dietro l’altro e chiudono la pratica molto in anticipo. Al settimo end l'Italia ne mette addirittura sei, l'ottavo si deve giocare anche a conti fatti per regolamento, ma è soltanto champagne agli occhi del pubblico, con le giocate più disparate. Finisce 13-4, per un'altra medaglia indimenticabile.

