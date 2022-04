Stefania Constantini e Sebastiano Arman calano il poker ai Mondiali di curling misto in corso di svolgimento a Ginevra. Dopo i successi con Nuova Zelanda e con la Danimarca, nettamente sconfitta per 8-3. La squadra azzurra resta dunque in testa alla classifica a punteggio pieno e questo pomeriggio ci sarà un nuovo scontro con l’Estonia. . Dopo i successi con Giappone Corea del Sud , è arrivato stamattina anche quelloLa squadra azzurra resta dunque in testa alla classifica a punteggio pieno e questo pomeriggio ci sarà un nuovo scontro con l’Estonia.

Ottimo inizio di partita per la coppia azzurra, che firma subito due punti nel primo end del match. I danesi riescono ad accorciare subito, ma Constantini è brava a limitare i danni in un secondo end che si era leggermente complicato.

Il colpo dell’allungo è quello che piazza la veneta nel terzo end. I danesi giocano troppo in difesa e Constantini punisce subito piazzando il tiro che vale due punti per l’Italia (4-1). La Danimarca prova ad accorciare, ma nuovamente nel quinto end arrivano altri due punti per la coppia azzurra, che vola sul 6-2.

I danesi trovano un altro punto, ma nel settimo ancora una perfetta Stefania Constantini va a completare l’ennesima doppietta di stone a punto. L’Italia scappa 8-3 e la Danimarca decide di non giocare l’ultimo end, consegnando, dunque la vittoria alla coppia azzurra. Più tardi (ore 18.00) la sfida con l’Estonia per il pokerissimo.

