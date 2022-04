Curling

Curling, mondiali - Semifinale, la Svezia batte l'Italia 8-4: cruciale il quinto end

L'Italia concede l'ultimo end per manifesta superiorità della Svezia: era difficilissimo risalire la china dopo il quinto end strepitoso giocato dagli scandinavi, che è valso loro ben 4 punti. Italia in finale per il bronzo contro gli USA.

00:03:08, 20 minuti fa