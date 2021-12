L’Italia non inizia nel miglior modo possibile il preolimpico di curling femminile. La nostra Nazionale è stata sconfitta dal Giappone per 11-6 nell’incontro d’apertura del torneo di qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi), dove vengono messi in palio gli ultimi tre pass per i Giochi, le azzurre hanno perso contro un’avversaria diretta nella corsa verso la conquista dei biglietti a cinque cerchi.

Il cammino si fa indubbiamente in salita per il quartetto tricolore, ma nulla è ancora compromesso visto che siamo soltanto in apertura del round robin: bisognerà arrivare nelle prime quattro posizioni, su nove partecipanti, per provare a volare in Asia tra un paio di mesi (la prima si qualifica direttamente, seconda e terza spareggiano tra la loro per il secondo pass, la perdente avrà un’altra occasione contro la quarta).

Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli hanno concesso un paio di punti alle rivali nel primo end, ma sono state brave a reagire nella seconda frazione e hanno prontamente pareggiato i conti (2-2). Satsuki Fujisawa e compagne reagiscono e si riportano in vantaggio, ma ancora una volta le azzurre marcano due punti sul loro turno di mano (4-3). Si va all’intervallo in perfetta parità (4-4).

La partita svolta al rientro sul ghiaccio perché le nipponiche riescano a strappare il martello all’Italia, siglano tre punti e volano sul 7-4. Le azzurre rientrano (7-6), ma nell’ottavo end Fujisawa e compagne si inventano la magia e con quattro punti chiudono i conti con largo anticipo.

