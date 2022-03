L’Italia alza la voce. Dopo tre sconfitte consecutive la Nazionale femminile di curling ha vinto la sua prima partita in occasione dei Campionati Mondiali 2022 di Prince George (Canada), superando agilmente la Norvegia con il risultato di 8-4.

La cronaca della sfida tra Italia e Norvegia

Ad

Una partita iniziata con ritmi lenti e prevedibili per la compagine guidata da Stefania Constantini. Dopo la bellezza di ben tre mani nulle a prendere l’iniziativa sono state le norvegesi, audaci nell’approfittare di una trama non perfetta delle azzurre mettendo a referto tre punti. La scossa che serviva, in quanto le nostre ragazze hanno immediatamente risposto presente nel quinto tempo ripristinando i conti con tre sigilli arrivati anche per via di un erroraccio delle avversarie, nello specifico un tiro andato a lungo nelle cruciali ultime battute dell’end.

Curling L'Italia perde contro gli Stati Uniti, extra end fatale 15 ORE FA

A seguito di un round di assestamento il team italiano ha quindi sferrato l’attacco che ha spostato in maniera evidente gli equilibri della sfida, grazie a un gioco di squadra di alto livello culminato con due meravigliosi tiri di Stefania Constantini, chirurgica nel segnare quattro punti rubando la mano e prendendo vertiginosamente il largo. Troppo timida la reazione delle nordiche che hanno sì registrato un punticino salvo poi subire nella nona ripresa un altro sigillo targato Italia, trovandosi dunque all’ultimo atto distanti di quattro lunghezze, motivo che ha spinto loro a chiudere la partita a metà dell’end conclusivo dopo dieci tentativi senza particolare mordente.

La Nazionale italiana di curling tornerà sul ghiaccio questa notte. Le azzurre saranno alle prese con la delicatissima sfida contro la Svizzera, una delle corazzate favorite per la vittoria del titolo.

Stefania Constantini, le 5 meraviglie della sua Olimpiade

Pechino 2022 Vicky Wright torna a lavorare in ospedale dopo la medaglia d'oro 02/03/2022 A 14:20