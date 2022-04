non si vedrà Amos Mosaner: il campione olimpico si è infatti infortunato, procurandosi uno strappo al vasto intermediale del quadricipite sinistro, e non potrà prendere parte l’appuntamento, sciogliendo dunque il duo che si è messo al collo l’oro olimpico con Stefania Constantini. Al posto di Mosaner ci sarà Sebastiano Arman, reduce dal bronzo iridato di Las Vegas. Gli azzurri sono inseriti nel gruppo A insieme a Danimarca, Estonia, Finlandia, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Svizzera. Si divide la coppia d’oro del curling italiano. Domani cominceranno i Mondiali di curling di doppio misto a Ginevra, ma: il campione olimpico si è infatti infortunato, procurandosi unoe non potrà prendere parte l’appuntamento, sciogliendo dunque il duo che si è messo al collo l’oro olimpico con Stefania Constantini. Al posto di Mosaner ci saràreduce dal bronzo iridato di Las Vegas. Gli azzurri sono inseriti nel gruppo A insieme a Danimarca, Estonia, Finlandia, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Svizzera.

Stefania Constantini, nonostante l’assenza del suo partner, non parte battuta ed esalta le qualità del suo nuovo compagno: “Purtroppo Amos ha avuto questo problema, però sono contenta comunque di giocare assieme a Sebastiano perché è forte. Sarà il nostro debutto in doppio, di conseguenza siamo entrambi curiosi di capire come andrà” le sue parole al Corriere delle Alpi. Constantini spiega anche quali potrebbero essere le gerarchie per questo Mondiale: “Nel doppio misto c’è maggiore equilibrio tra una squadra e l’altra, rispetto magari al curling tradizionale. Possono uscire dunque sempre sfide assai equilibrate, dal pronostico incerto. Senza dubbio comunque nel nostro girone di molto forti ci sono Svizzera e Svezia, se proprio vogliamo indicarne un paio“.

