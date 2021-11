Arriva il quinto successo per l’Italia nell’ottavo turno degli Europei di curling maschile, in corso di svolgimento a Lillehammer, in Norvegia: gli azzurri battono per 11-5 la Germania e torneranno sul ghiaccio alle ore 12.00 di domani per la sfida contro la Finlandia, già retrocessa. In caso di successo sarà certo il passaggio alle semifinali.

L’Italia ha il vantaggio dell’ultima stone nel primo end, ma opta per una ripresa nulla. Nel secondo end però gli azzurri concretizzano l’occasione e si portano sul 3-0. La risposta dei tedeschi, però, non si fa attendere e nella terza ripresa c’è il pareggio sul 3-3.

Ad

Campionati Europei Azzurre d'argento 16/12/2006 A 11:02

Il quarto end è quello che potrebbe indirizzare la partita, con l’Italia che torna a macinare gioco e piazza due punti per il 5-3. Pur forte del doppio vantaggio, l’Italia si fa imbrigliare dai teutonici, capaci ancora di rispondere parzialmente all’allungo azzurro, accorciando a metà gara sul 5-4.

Il botta e risposta prosegue nella seconda parte della gara, ma l’Italia va sul 7-4 prima che la Germania accorci sullo score di 7-5 nel settimo end. La ripresa nulla avvicina l’Italia al successo, poi certificato già nel nono end che, anche grazie all’ultima stone a disposizione, porta quattro punti alla causa italiana per l’11-5.

I tedeschi non possono così far altro che concedere la vittoria con una ripresa d’anticipo.

RISULTATI

Germania-Italia 5-11

Repubblica Ceca-Scozia 5-10

Paesi Bassi-Svezia 7-8

Finlandia-Norvegia 4-9

Danimarca-Svizzera 2-12

CLASSIFICA

1 Scozia 8 (Qualificata alle semifinali ed ai Mondiali)

2 Svezia 6 (Qualificata alle semifinali ed ai Mondiali)

3 Italia 5 (Qualificata ai Mondiali)

3 Norvegia 5 (Qualificata ai Mondiali)

5 Repubblica Ceca 4 (Qualificata ai Mondiali)

5 Svizzera 4 (Qualificata ai Mondiali)

7 Danimarca 3 (Qualificata ai Mondiali)

7 Germania 3 (Qualificata ai Mondiali)

9 Finlandia 1 (Retrocessa in Division B)

9 Paesi Bassi 1 (Retrocessa in Division B)