Che vittoria per le azzurre del curling! L’Italia ha battuto per 7-4 l’ostica Svezia in occasione dell’ottava sezione del round robin valido per i Campionati Europei 2022 di Östersund, rimanendo in corsa per le semifinali e soprattutto centrando matematicamente la qualificazione per i Campionati Mondiali del 2023. Nella peggiore delle ipotesi infatti la squadra di Stefania Constantini chiuderà la rassegna al settimo posto, andando ad occupare dunque potenzialmente l’ultimo dei sette spot disponibili per staccare il ticket.

Una partita che parte con il piede sbagliato per le azzurre, passate in svantaggio nel turno inaugurale a causa di un errore di Constantini che, nel suo ultimo tiro, tocca la guardia svedese consentendo alle avversarie di rubare la mano e di timbrare l’1-0. La skip però non perde la concentrazione, riparando l’errore al secondo end rilasciando la pietra proprio al centro della casa e ripristinando subito gli equilibri. Le nordiche poi dopo un round terminato con un nulla di fatto arrivate alla quarta ripresa mancano la bocciata, fattore che vista la situazione costringe loro a prendere il punto. Ma a seguito di un’altra mano nulla Stefania Constantini – oggi in grandissima forma – trova poi la strettoia idonea per piazzare in bocciata la seconda stone, ribaltando al sesto end il risultato portando l’Italia sul 3-2. La nostra Capitana salirà in cattedra anche nel settimo turno, realizzando una doppia bocciata che porta le avversarie ad annullare ancora la mano.

Giunti all’ottavo tempo arriva poi una sbavatura di Marta Lo Deserto che, poco precisa, apre uno scenario difficile da amministrare per Costantini, brava ad eseguire un’altra doppia bocciata eliminando una delle tre stone svedesi subendo solo due punti. Nella ripresa successiva le due compagini si annullano a vicenda terminando il nono end con il punteggio di 3-4. Nell’ultimo atto però la skip padrona di casa Hasselborg, dopo un buon scambio, cicca la sua bocciata, di fatto aprendo una prateria alle nostre ragazze, le quali grazie a Constantini raccolgono un bottino di quattro punti chiudendo la sfida sul 7-4 definitivo. Questa sera, alle ore 19:00, l’Italia proseguirà la sua corsa verso le semifinali sfidando la Svizzera, al momento seconda in classifica.

