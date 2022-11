L’Italia ha esordito con una bella vittoria agli Europei 2022 di curling maschile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Norvegia per 8-3 sul ghiaccio di Östersund (Svezia), incominciando nel miglior modo possibile il round robin tra dieci squadre che mette in palio quattro pass per le semifinali. Gli azzurri, che nella passata stagione conquistarono la medaglia di bronzo in campo continentale e ai Mondiali, hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per puntare nuovamente a una medaglia internazionale, avendo la meglio sulla lunga distanza contro un avversario comunque rognoso e che va sempre preso con le pinze.

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella hanno fatto la differenza tra secondo e quarto end: dopo lo svantaggio iniziale (0-1), infatti, il quartetto tricolore ha marcato un paio di punti nella seconda frazione e poi ha rubato la mano per due volte consecutive, in entrambi i casi con un nitido 2-0. L’Italia si è involata sul 6-1 e ha poi concesso un punto prima dell’intervallo (6-2). Steffen Walstad e compagni hanno avuto una timida reazione al ritorno sul ghiaccio e hanno strappato la mano nel settimo end (6-3), ma gli azzurri hanno messo a tacere prontamente gli scandinavi siglando altri due punti nell’ottavo periodo, chiudendo la partita in anticipo.

L’Italia si è così portata al comando della classifica insieme a Svizzera (7-3 contro la Repubblica Ceca), Svezia (9-3 alla Danimarca), Scozia (6-4 alla Germania dopo l’extra-end) e Turchia (6-5 sulla Spagna all’extra-end). Gli azzurri torneranno sul ghiaccio questa sera (ore 19.00) per affrontare la Svezia: sono i Campioni Olimpici e del Mondo, ma i padroni di casa devono fare i conti con l’assenza del fuoriclasse Niklas Edin, il giocatore più forte di tutti i tempi, che si è recentemente operato ad un ginocchio. Si preannuncia un incontro particolarmente complicato ed avvincente, un successo permetterebbe di muovere un primo passo importante verso la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

