Gli azzurri fanno cinque su cinque. La Nazionale italiana di curling ha battuto anche la Germania ai Campionati Europei 2022 di Östersund (Svezia), vincendo la quinta partita del round robin con il risultato di 6-5 e avvicinandosi ancora di più alle semifinali. Un match magistralmente condotto da Joel Retornaz e compagni, mai passati in svantaggio nel corso dei 10 end.

L’inizio è subito positivo per i nostri ragazzi, abili a rubare la mano nel turno inaugurale dopo un buon take-out di Harsch, a cui ha risposto lo skip italiano siglando l’1-0. Nel round successivo poi, complice un ottimo asset strategico e un bel tiro di Retornaz, gli azzurri firmano il raddoppio.Grande traffico di stone poi nel terzo end, dove Totzek anche se con un rilascio davvero bizzarro mette a referto un sigillo, ma un Mosaner chirurgico nel quarto turno pone la stone al centro della casa, contribuendo al tris targato Italia. I teutonici però non si scompongono, riprendendo le redini del match al quinto end, dove un buon take out di Totzek inguaia Retornaz, il quale non riesce a riparare la situazione e impedire il 3-3.

Dopo una sesta ripresa terminata con un nulla di fatto, Totzek però cicca il suo tiro, apparecchiando la tavola per l’Italia che, cinica, non sbaglia timbrando due punti portandosi sul 5-3, per poi allungare all’ottavo tempo con un’altra magia di Amos Mosaner, bravissimo a sistemare anche la guardia consentendo poi un rinforzo a Retornaz. Totzek dunque, in difficoltà, fallisce l’ultimo tiro liberando la fuga azzurra che scappa a +3.Ma quando tutto sembrava praticamente chiuso un ultimo, casuale, tiro di Totzek, autore di una bocciata ad incastro baciata dalla Dea Fortuna, rimette in partita la Germania che però, sul 6-4, non riuscirà a ribaltare la situazione trovando solo un punto nell’ultimo atto. Domani, martedì 22 novembre, gli azzurri affronteranno alle ore 9:00 il super big match contro la Svizzera (altra squadra a punteggio pieno insieme alla Scozia), per poi sfidare alle ore 19:00 la Repubblica Ceca.

