L’Italia continua a volare agli Europei 2022 di curling maschile. Gli azzurri hanno sconfitto la Spagna con un nitido 9-5, hanno infilato l’ottava vittoria consecutiva e si confermano al comando della classifica generale quando manca una sola giornata al termine del round robin. La nostra Nazionale, che aveva già staccato il biglietto per le semifinali con tre turni di anticipo, si giocherà il primato finale nello scontro diretto con la Scozia, oggi incappata nella prima battuta d’arresto.

Il quartetto tricolore, che vanta un successo di margine su Scozia e Svizzera, scenderà sul ghiaccio di Östersund (Svezia) nella giornata di domani (giovedì 24 novembre, ore 08.00) per fronteggiare i britannici: una vittoria varrebbe il primo posto e l’incrocio in semifinale con la quarta della classe, in caso di sconfitta bisognerà fare i conti in base al risultato di Svizzera-Germania per capire il piazzamento degli azzurri (comunque tra primo e terzo posto). Anche Svizzera e Svezia sono già certe dell’accesso alla fase a eliminazione diretta, ricordiamo che l’Italia conquistò il bronzo nella passata edizione della rassegna continentale e punta a migliorare il terzo gradino del podio (tra l’altro replicato anche agli ultimi Mondiali). A causa della sconfitta odierna, invece, la Spagna è retrocessa nella seconda divisione insieme alla Danimarca (trattamento riservato alle ultime due in classifica).

LA CRONACA DI ITALIA-SPAGNA

Joel Retornaz (skip), Amos Mosaner (Campione Olimpico nel misto insieme a Stefania Constantini), Sebastiano Arman, Mattia Giovanella hanno incominciato la partita in maniera brillante: due punti nel primo end e poi mano rubata nella seconda frazione per il parziale 3-0. Sembra poter iniziare una passeggiata e invece gli iberici reagiscono prontamente: due punti nella terza frazione e altri due nella quinta per l’inatteso 4-4 all’intervallo. Al ritorno sul ghiaccio, però, l’Italia annichilisce Sergio Vez e compagni: due punti nel sesto end e poi altri due sigilli rubando il martello nel settimo periodo, issandosi così sul +4 (8-4). La partita è di fatto indirizzata, Retornaz e compagni concedono un punto nell’ottava frazione e nel nono end marcano il punto che chiude i conti in anticipo.

RISULTATI OTTAVA GIORNATA EUROPEI CURLING 2022

Italia vs Spagna 9-5

Svizzera vs Scozia 7-2

Svezia vs Turchia 10-2

Repubblica Ceca vs Germania 8-4

Norvegia vs Danimarca 9-6

CLASSIFICA EUROPEI CURLING 2022

1. Italia 8 vittorie, qualificata alle semifinali

2. Scozia 7 vittorie, qualificata alle semifinali

2. Svizzera 7 vittorie, qualificata alle semifinali

4. Svezia 5 vittorie, qualificata alle semifinali

5. Turchia 4 vittorie

6. Germania 3 vittorie

6. Norvegia 3 vittorie

8. Repubblica Ceca 2 vittorie

9. Spagna 1 vittoria, retrocessa in seconda divisione

10. Danimarca 0 vittorie, retrocessa in seconda divisione

