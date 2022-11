La settima meraviglia azzurra. L’Italia del curling ha vinto il settimo incontro del round robin ai Campionati Europei 2022 di Östersund, regolando in scioltezza la Repubblica Ceca con il risultato finale di 7-4 e staccando ufficialmente il pass per le semifinali. Un match in modalità diesel quello condotto da Joel Retornaz e compagni, cominciato in salita e risolto strada facendo.

Proprio nel primo end infatti i nostri ragazzi sono andati sotto 2-0 dopo una bocciata fallita del nostro skip. L’Italia, un po’ imprecisa, accorcia però le distanze subito dopo, approfittando anche di un errore dei cechi, i quali però allungano di un’unità nel turno successivo. Gli azzurri alzano leggermente il ritmo nel quarto round, ripristinando gli equilibri anche se fallendo il colpo dei tre punti che sarebbe valso il sorpasso. Arrivati al quinto tempo gli avversari, al termine di un buon scambio di favori, decidono di andare a prendersi il punto non allungando la mano, trovando dunque il 4-3 provvisorio. La squadra di Joel Retornaz, seppur con qualche défaillance, riporta quindi il parziale in parità nella sesta ripresa.

Sarà il settimo l’end spartiacque della partita, momento in cui l’Italia ruba una mano da due costruendo una buona trama che mette lo skip ceco in condizioni di dover tentare per forza un tiro difficile. Con il punteggio sul 6-4, dopo un tempo nullo, i nostri ragazzi allungano ancora di un punto, mantenendo invariato il tabellino fino alla fine. Domani, mercoledì 23 novembre, gli azzurri affronteranno una sfida oltremodo alla portata, incontrando la Spagna, in questo momento fanalino di coda con una vittoria e sei sconfitte.

