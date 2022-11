Arriva la seconda sconfitta per la Nazionale Italiana di curling femminile ai Campionati Europei 2022 di Östersund. Le azzurre infatti hanno dovuto cedere il passo alla Danimarca per 2-9 dopo un match in ombra, dove è emersa tutta la brillantezza delle nordiche, non a caso in testa alla classifica del round robin.

Un match partito subito in salita per la squadra capitanata da Stefania Constantini. La skip – stasera non in serata – sbaglia infatti la sua bocciata al sesto tiro, aprendo un buon varco per le danesi, abili a chiudere il primo end segnando tre punti. L’Italia è nervosa e soprattutto imprecisa: nel secondo tempo allora le nostre ragazze si devono accontentare soltanto di un punto, mancando di un soffio il secondo. Duponte è invece ispiratissima e, al quarto round, ristabilisce il +3 segnando un altro sigillo. In quello successivo arriva poi un brutto errore di Constantini che, fallendo la bocciata che avrebbe terminato l’end con un nulla di fatto, dà la possibilità alle avversarie di rubare la mano salendo sul 5-1.

La capitana italiana si renderà artefice di un altro errore nell’end successivo, realizzando corto il suo tiro e consentendo dunque alla Danimarca di rubare una mano da due. Notte fonda dunque per l’Italia che, nella sesta ripresa, arriva a conquistare – tra l’altro in modo rocambolesco – solo un punto. Ma la partita è ormai delle danesi che, in scioltezza, nel settimo e ultimo atto allungano ancora di due unità chiudendo la disputa con un meritato 2-9. Domani, martedì 22 novembre, il team tricolore si ritroverà ad affrontare la Norvegia in una sfida a dir poco fondamentale in ottica semifinali.

