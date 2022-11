, che impresa! Lo possiamo dire a voce alta, considerando la prestazione di Stefania Costantini e compagne. Le azzurre che, solo 24 ore fa sembravano fuori dalla corsa per le semifinali dell'Europeo, si sono concesse una chance battendo la Svezia al mattino . Alla sera c'era però laCampionessa del mondo, da tre edizioni consecutive, ma il quartetto italiano è riuscito a vincere con un fantastico 9-3 nel giro di 8 end, centrando così il pass per la semifinale. E che risultato. Anche gli uomini sono in semifinale e, per la prima volta nella storia, sia il team maschile che quello femminile si ritrova tra le migliori quattro d'Europa. Ed erano cinque anni, che l'Italia donne non arrivava almeno in semifinale. Era il 2017 con il quartetto composto da Gaspari, Zappone, Olivieri e Romei che conquistarono un bronzo sulla Svizzera. E sarà proprio la Svizzera l'avversaria anche in semifinale, con la speranza ora di centrare un posto in finale.