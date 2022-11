L’Italia ha perso contro la Norvegia per 9-8 all’extra-end ed è così incappata nella seconda sconfitta consecutiva agli Europei 2022 di curling femminile. La nostra Nazionale è riuscita a tenere testa alle scandinave per sei end, poi una sbavatura nel momento topico dell’incontro ha permesso alle avversarie di portarsi in chiaro vantaggio. Un colpo da brividi nel decimo end ha trascinato la contesa al “supplementare”, dove però le nordiche hanno sfruttato al meglio il favore del martello riuscendo a portare a casa il successo.

L’Italia resta al terzo posto in classifica generale con quattro vittorie all’attivo (su sette partite disputate), ma ora si trova a pari merito con ben altre quattro squadre: Germania, Svezia, Turchia, Norvegia. Danimarca e Svizzera sono prime con sei successi a testa e si sono già qualificate alle semifinali, per gli altri due pass sarà piena bagarre e le azzurre dovranno inevitabilmente inventarsi almeno una magia (e potrebbe non bastare) contro Svezia e Svizzera se vorranno accedere alla fase a eliminazione diretta. L’Italia tornerà sul ghiaccio nella giornata di domani (mercoledì 23 novembre) per le ultime due partite del round robin: alle ore 09.00 contro la Svezia e alle ore 19.00 contro la Svizzera. L’esito di questi incontri sarà determinante per la qualificazione alle semifinali, bisognerà prestare particolare attenzione anche all’esito delle altre partite che interessano le dirette rivali per il passaggio del turno: Germania-Svizzera, Norvegia-Turchia, Danimarca-Lettonia, Norvegia-Scozia, Danimarca-Germania, Svezia-Turchia.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Stefania Constantini (skip e Campionessa Olimpica nel doppio misto insieme ad Amos Mosaner), Marta Lo Deserto, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli hanno incominciato la partita in maniera brillante, sfruttando il vantaggio dell’ultimo tiro nel primo end e riuscendo poi a rubare la mano nella seconda frazione. Le azzurre si sono involate sul 2-0, ma Marianne Roervik e compagne hanno prontamente pareggiato i conti piazzando due punti nel terzo parziale (2-2). Un botta e risposta secco spedisce le due squadre sul 3-3 all’intervallo e una volta tornato sul ghiaccio è il quartetto tricolore a prendere il comando delle operazioni con un bel punto concretizzato sfruttando il vantaggio del martello (4-3).

La partita assume una svolta determinante nel settimo end: le scandinave imbastiscono un gioco rimarchevole e mettono l’Italia in grande difficoltà, Constantini non riesce a sbrogliare la matassa e così la Norvegia porta a casa tre punti di lusso che valgono il 6-4. Le nostre portacolori riescono a dimezzare lo svantaggio, ma ormai le avversarie hanno messo il turbo e con i due punti siglati nel nono end sembrano chiudere i conti in proprio favore.

Constantini e compagne non mollano nemmeno in una situazione di punteggio disperata (5-8), costruiscono un castello da sogno e con un ultimo tiro da favola riescono a mettere a segno tre punti che valgono il pareggio (8-8) e spediscono la contesa all’extra-end. Il parziale decisivo con il vantaggio dell’ultimo tiro in favore della Norvegia è troppo penalizzante per l’Italia: ogni tentativo delle azzurre viene fermato sul nascere delle avversarie, che in una situazione di acclarato favore non hanno problemi a piazzare l’ultima stone e a chiudere i conti.

RISULTATI SETTIMA GIORNATA EUROPEI CURLING FEMMINILE 2022

Norvegia vs Italia 9-8 (extra-end)

Germania vs Lettonia 10-3

Turchia vs Danimarca 10-5

Svezia vs Ungheria 8-4

Svizzera vs Scozia 9-3

