Europei Curling - La Danimarca raggiunge la Svizzera in finale: c'è la Scozia per l'Italia per la finale 3°/4° posto

EUROPEI CURLING - La Danimarca batte facile la Scozia e raggiunge in finale la Svizzera che nella mattinata aveva invece superata l'Italia di Costantini in semifinale. Fatte dunque le coppie: Italia-Scozia per il bronzo, mentre la Svizzera - campione del mondo - cercherà di conquistare anche l'Europeo di fronte alla Danimarca che aveva trovato il 1° posto nel round robin con 8 vittorie.

00:02:02, 12 minuti fa