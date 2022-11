Siete pronti? L’Italia affronta la Svizzera nella semifinale degli Europei 2022 di curling femminile: azzurre che scendono sul ghiaccio di Oestersund (Svezia) per fronteggiare le Campionesse del Mondo in un match da dentro o fuori. Occhi puntati dunque sul quartetto tricolore che torna in zona medaglie a cinque anni di distanza dall’ultima volta e cercherà l’impresa contro la corazzata elvetica, che ha vinto gli ultimi tre titoli iridati. La nostra Nazionale ha un precedente favorevole però: le italiane hanno battuto le rossocrociate nell’ultimo incontro del round robin che ha sancito la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, per 9-3 . Forza ragazze!

11:45 - Tra poco si comincia

Tra pochi minuti le nostre ragazze scenderanno in campo, guidate da Stefania Constantini. La speranza è che le azzurre riescano a replicare il successo del round robin per conquistare una medaglia sicura e sognare in grande.

11:00 - A che ora si giocano le finali del torneo femminile?

Finale 3°/4° posto: venerdì 25 ore 14

Finale 1°/2° posto: sabato 26 ore 9

10:30 - La classifica del round robin

1. Danimarca 8 vittorie

2. Italia 6 vittorie

3. Svizzera 6 vittorie

4. Scozia 5 vittorie

5. Svezia 5 vittorie

6. Turchia 5 vittorie

7. Germania 5 vittorie

8. Norvegia 4 vittorie

9. Ungheria 1 vittoria

10. Lettonia 0 vittorie

Le semifinali

Ore 12 Italia vs Svizzera

Ore 16 Danimarca vs Scozia

10:00 - Benvenuti a Italia-Svizzera!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale dei Campionati Europei 2021 di curling: oggi si affrontano Italia e Svizzera, in palio c'è un posto in finale. Cinque anni fa l'Italia si giocò l'ultima semifinale a livello continentale venendo poi sconfitta e relegata al terzo posto in Belgio. Nell'altra semifinale - alle 16 - ci saranno di fronte Danimarca e Scozia, rispettivamente prima nel round robin e campione uscente.

Dove seguire gli Europei di Curling

Tutto il meglio della stagione degli sport invernali 2022/23 è trasmesso in diretta su Eurosport 1 e 2, Eurosport Player e Discovery+. Le gare saranno commentate da Dario Puppo e Alessandro Zisa. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211) avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2. Inoltre, potrete trovare gli highlights, le dirette scritte, i momenti salienti delle gare, news, approfondimenti sul nostro sito Eurosport.it. Potrete rivivere tutti i momenti più spettacolari anche sui nostri social Fabeook, Instagram, Twitter e TikTok.

