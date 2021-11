Curling

Europei Curling - Svezia-Italia 3-7, video highlights: semifinale amara per gli azzurri

EUROPEI CURLING - Gli azzurri del curling si fermano in semifinale agli Europei di Lillehammer contro la Svezia, pur battuta qualche giorno fa, in una gara comunque tirata con delle ottime percentuali azzurre. L’Italia se la giocherà quindi sabato per il bronzo contro la perdente della semifinale fra Scozia e Norvegia.

00:03:51, un' ora fa