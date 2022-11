Ultimo sforzo per le azzurre per coronare con una medaglia un sorprendente torneo.agli Europei di curling 2022 , in scena a Östersund, località della Svezia molto nota dagli appassionati di sport invernali. Archiviata la battuta d'arresto in semifinale contro la Svizzera , la formazione tricolore composta dall'olimpionica(quest'ultima finora riserva del torneo) punta a tornare sul podio che manca dal 2017. Nonostante di fronte a loro ci siano le campionesse d'Europa uscenti, il giovane quartetto italiano ha dimostrato di sapersela giocare ad armi alla pari anche contro nazioni sulla carta più attrezzate. Durante il round robin infatti l'Italia aveva battuto proprio le scozzesi con un largo 10-4.