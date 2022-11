Curling

Europei, la Svizzera sbaglia l'ultimo tiro: oro alla Danimarca

Svezia e Danimarca arrivano sul 4-4 al termine del decimo end. Nell'extra end, le Danesi attuano una strategia impeccabile, nonostante il martello sia svizzero. La skip elvetica si trova così a dover effettuare un tiro difficile per bocciare e andare a punto, ma sbaglia e concede alle avversarie ben quattro stone in casa per l'8-4 finale che vale il titolo europeo.

00:01:45, 33 minuti fa