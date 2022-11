Curling

Europei, le svizzere non sbagliano: Italia out in semifinale

Al decimo end la Svizzera non spreca il vantaggio accumulato e con il penultimo tiro tolgono la possibilità all'Italia di trovare quattro punti per la prità e l'eventuale extra end. Le azzurre danno quindi partita vinta, si chiude sul 9-5 e ora per noi sarà finale 3°-4° posto.

00:01:04, 9 minuti fa