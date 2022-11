Oggi giovedì 24 novembre (ore 20.00) andrà in scena, match valido per le semifinali degli Europei 2022 di curling maschile. La nostra Nazionale scenderà sul ghiaccio di Oestersund (Svezia) contro gli scozzesi dopo aver perso la partita del mattino proprio contro di loro: il 7-5 rappresenta anche la prima sconfitta per gli azzurri , che fino a oggi avevano inanellato otto vittorie in altrettanti incontri. L’Italia maschile, composta da Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare), Mattia Giovanella (Fiamme Oro) ed Alberto Pimpini (Aeronautica Militare), ha ottenuto anche la qualificazione ai Mondiali 2023, riservata alle prime otto classificate del torneo.