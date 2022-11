Letteralmente ad un passo dall'impresa della prima finale della storia degli Europei di curling. L'Italia gioca alla pari una partita combattutissima fino all'ottavo end contro la Scozia, ma il quartetto guidato da Mouat non perdona alla prima grave distrazione e sconfigge gli azzurri 7-4. I campioni in carica giocheranno per difendere il titolo, mentre Retornaz e compagni punteranno al bronzo per chiudere uno dei migliori tornei disputati dalla nazionale italiana maschile, ricordando le otto vittorie consecutive nel round robin.

Perdere così fa malissimo, ma dà la consapevolezza agli azzurri del salto di qualità compiuto all’inizio della nuova stagione. Venerdì sera, alle ore 19, servirà capitalizzare il miglior torneo dell’Italia per rendimento in campo con una medaglia.

