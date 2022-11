semifinali degli Europei di curling contro la temutissima Scozia. Gli azzurri guidati dallo skip Joel Retornaz e dall'oro olimpico Amos Mosaner insieme a Sebastiano Arman e Mattia Giovanella (con Alberto Pimpini nel ruolo di riserva) vogliono rivendicare la Appuntamento con la storia alla Östersund Arena per la nazionale italiana maschile, impegnata nellecontro la temutissima Scozia. Gli azzurri guidati dallo skip Joel Retornaz e dall'oro olimpico Amos Mosaner insieme a Sebastiano Arman e Mattia Giovanella (con Alberto Pimpini nel ruolo di riserva) vogliono rivendicare la sconfitta del mattino - l'unica del torneo finora proprio contro gli scozzesi nell'ultimo incontro di round robin - per poter giocarsi il titolo per la prima volta in assoluto, dopo la medaglia di bronzo conquistata nell'edizione precedente. Riusciranno ad arrivare dove le ragazze non ci sono riuscite per un soffio?

Clicca qui per vedere la partita (contenuto premium)

Ad

Premium Curling Scozia - Italia 20:02-23:00 Live

Curling Finalmente Italia! Un po' di fatica, ma arriva la prima stone 13 MINUTI FA

21:07 - Gran bocciata di Arman, gioco riaperto

Arman ne boccia ben quattro e spariglia le carte in tavola! In un solo lancio ce ne sono due dell'Italia a punto. Sbaglia la Scozia subito dopo, che non cambia la situazione, anzi ce ne sono ben tre azzurre quando ne mancano quattro a testa da lanciare.

21:01 - Super punto della Scozia: è di nuovo avanti 2-1

Due grandissime giocate dello skip Mouat, di cui l'ultima bocciata doppia, regala la seconda stone a segno della Scozia. Si gioca ancora punto a punto, match ancora apertissimo.

20:56 - Mosaner sbaglia, ma anche la Scozia!

Primo errore della partita anche per Amos Mosaner. Rischia di crearsi l'opportunità per un doppio punto della Scozia, ma fortunatamente Hardie va a liscio.

20:46 - L'Italia pareggia al terzo end: 1-1

Con più fatica del previsto, ma l'Italia trova il suo primo punto della partita. Continuano a marcarsi stretto le due nazionali.

Finalmente Italia! Un po' di fatica, ma arriva la prima stone

20:43 - Errore di Retornaz

L'Italia cerca di promuovere la guardia, cioè bocciandola e portandola a punto, ma Retornaz sbaglia la direzione. La bocciata c'è, ma non è piena, e così l'Italia sarà costretta a fare un solo punto.

20:37 - Gran bocciata di Arman nel terzo end

C'è un po' di caos all'interno della casa all'inizio della terza mano. Ci pensa Arman ad aprire il gioco con una doppia bocciata che lascia soltanto la propria stone nascosta dietro a quella gialla della Scozia. Risponde bene la Scozia.

20:30 - Mano nulla dell'Italia: si resta sull'1-0 Scozia

Ci sarebbe tanto spazio per andare a punto, ma Retornaz decide di bocciare forte sull'unica stone a punto - che è della Scozia - e optare per una mano nulla. E infatti è così: punteggio invariato, l'Italia mantiene il martello anche nella prossima mano.

20:26 - Mosaner fortunato, Italia in una buona situazione nel 2° end

Marcature strette in queste prime fasi dell'incontro, prevale la tattica. Piccolo errore di Mosaner che tocca la guardia, ma è fortunata a tenere la stone nella casa e abbastanza nascosta.

20:17 - Punto Scozia al primo end: 1-0

Nonostante le sbavature, i campioni in carica riescono a mettere a segno l'ultima stone. Vantaggio per la Scozia, che aveva il vantaggio dell'ultimo tiro in questa mano iniziale. Vedremo la risposta dell'Italia, "capitanata" da un Joel Retornaz alla quattordicesima partecipazione agli Europei.

20:11 - Altra brutta bocciata degli scozzesi

Nuovamente imprecisi i rivali degli azzurri, che devono ancora prendere le misure col ghiaccio della Östersund Arena. Gli azzurri continuano a mettere guardie sulla propria stone a punto.

20:08 - Errore per la Scozia

Primo piccolo errore degli scozzesi, che toccano la guardia posizionata dagli azzurri, i quali a metà end hanno una stone nella casa.

20:03 - Si comincia!

La prima stone la lancia Mattia Giovanella. Il primo "hammer" dell'incontro è per la Scozia, ma in caso di nessuna mano nulla o rubata l'ultima stone del match potrebbe spettare agli azzurri.

19:57 - Il percorso della Scozia

Una sola sconfitta anche per i campioni d'Europa in carica, che hanno chiuso il round robin dietro agli azzurri per effetto del "draw shot challenge". Scozzesi che sono anche la bestia nera degli azzurri: contro questa nazionale non vinciamo addirittura dal 2015.

19:52 - Il percorso dell'Italia

L'Italia maschile ha raggiunto i playoff degli Europei per la sesta volta nella storia, ma il percorso degli azzurri in questa edizione è stato senza precedenti: otto vittorie in nove partite, l'unica sconfitta proprio nel match contro la Scozia , quando gli azzurri erano già sicuri della qualificazione in semifinale. Hanno chiuso in seconda posizione con lo stesso score di Svizzera e Scozia, ma dietro agli elvetici per la classifica avulsa.

Rimonta Germania? Macchè! L'Italia vince ancora, rivivi l'ultima stone

19:45 - Tra poco via alla semifinale!

Amiche ed amici di Eurosport, buonasera e benventuti da Luca Montanari alla DIRETTA SCRITTA di Italia-Scozia, semifinale degli Europei di curling maschile. Gli azzurri tornano a sfidare gli unici che li hanno battuti finora in tutta la rassegna. Stamattina è finita 7-5, ma stasera c'è molto di più in palio.

Dove seguire gli Europei di curling

Tutto il meglio della stagione degli sport invernali 2022/23 è trasmesso in diretta su Eurosport 1 e 2, Eurosport Player e . Le gare di curling saranno commentate da Dario Puppo e Alessandro Zisa. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211) avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2. Inoltre, potrete trovare gli highlights, le dirette scritte, i momenti salienti delle gare, news, approfondimenti sul nostro sito Eurosport.it. Potrete rivivere tutti i momenti più spettacolari anche sui nostri social Fabeook, Instagram, Twitter e TikTok.

A che ora si giocano le finali del torneo maschile?

Finale 3°/4° posto: venerdì 25 novembre ore 19

Finale 1°/2° posto: sabato 26 novembre ore 13

Il tabellone delle semifinali maschili

[2] Scozia vs [3] Italia - giovedì ore 20:00

[1] Svizzera vs [4] Svezia - venerdì ore 9.00

Numero o fortuna? La Germania boccia tre stone azzurre in un colpo solo!

Curling La Danimarca raggiunge la Svizzera in finale: c'è la Scozia per l'Italia 16 MINUTI FA