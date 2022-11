Curling

Europei, tiro sbagliato dalla Svizzera, sono "solo" 2: elvetiche avanti 6-4 in semifinale

Poteva andare peggio, con tre stone in casa per le svizzere, ma la skip non realizza bene le proprie intenzioni e i punti sono soltanto due per il nuovo vantaggio elvetico per 6-4.

00:00:33, 39 minuti fa