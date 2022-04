andranno in scena a Las Vegas (USA) dal 2 al 10 aprile. Sarà la città del Nevada a ospitare la rassegna iridata che chiude questa intensa stagione sul ghiaccio dopo le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Si preannuncia grande spettacolo, con ben tredici Nazionali pronte a fronteggiarsi per la gloria: previsto I Mondiali 2022 di curling Sarà la città del Nevada a ospitare la rassegna iridata che chiude questa intensa stagione sul ghiaccio dopo le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.: previsto il classico round robin , le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali mentre le formazioni tra il terzo e il sesto posto dovranno passare dai playoff che metteranno in palio gli ultimi due pass per la fase a eliminazione diretta.

La Svezia si presenta con tutti i favori del pronostico. Lo skip Niklas Edin, che ha finalmente conquistato la medaglia d’oro a cinque cerchi, proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. La Scozia dovrebbe essere la grande rivale degli scandinavi, ma non ci sarà lo skip Bruce Mouat: il quartetto sarà guidato da Kyle Waddell, che proverà a guidare i Campioni d’Europa e finalisti mondiali e olimpici. Il Canada di Brad Gushue e la Svizzera di Yannick Schwaller sono le outsider della vigilia insieme all’Italia: Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Mattia Giovanella hanno tutte le carte in regola per poter puntare a un risultato di prestigio.

Il quartetto tricolore cercherà di fare meglio rispetto a quanto fatto ai Giochi e sulla carta ha i mezzi per fare meglio di Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Olanda, Corea del Sud. Gli USA si affidano a Korey Dropkin, attenzione alla Norvegia di Magnus Ramsfjell.

I Mondiali di curling saranno visibili su Eurosport: in onda andranno le dirette delle sessioni del round robin lunedi 4/4, mercoledì 6/4 e venerdì 8/4 dalle ore 18; le semifinali in differita alle 8:30 e la finale per il terzo posto in diretta alle 20 sempre domenica 10/4 e la finale per l’oro in differita lunedì 11/4 dalle 8:30.

