Come ha sottolineato il 2022 è un anno storico per l'Italia del curling . All'oro indimenticabile di Amos Mosaner e Stefania Constantini alle Olimpiadi di Pechino , è seguito un altrettanto inedito bronzo nel torneo maschile ai Mondiali di Las Vegas . Due risultati ai limiti del miracoloso, dopo che già il finire del 2021 aveva portato in dote, sempre nel torneo degli uomini. Tre momenti magici, che hanno messo questa disciplina sulla mappa sportiva di tantissimi italiani, con la speranza che non si tratti di una moda passeggera ma l'inizio di un percorso di crescita per tutto il movimento. E per ribadire il concetto, c'è un'altra occasione ghiotta nel mirino: i