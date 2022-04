Curling

Italia bronzo ai Mondiali di curling maschile: gli highlights della finale

Il curling italiano non smette di incantare e sale per la prima volta sul podio iridato. Al di là del risultato finale, Retornaz, Mosaner, Arman e Gonin avrebbero comunque realizzato il miglior piazzamento di sempre ai Mondiali di curling, ma gli azzurri vogliono chiudere in grande stile. Strapazzati gli Stati Uniti a casa loro, rivediamo i momenti cruciali della finale per il terzo posto.

00:02:38, 36 minuti fa