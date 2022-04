Stefania Constantini è stata affiancata da Sebastiano Arman, capace di conquistare la medaglia di bronzo ai recenti Mondiali maschili. L’Italia inizia con una splendida vittoria la propria avventura ai Mondiali di curling doppio misto, apertisi oggi sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). La nostra Nazionale ha sconfitto il Giappone per 10-3, superando un ostacolo sempre insidioso e partendo col piede giusto nel round robin a dieci a squadre (la prima classificata si qualifica direttamente alle semifinali, seconda e terza andranno al playoff). C’era grande attesa per vedere all’opera i Campioni Olimpici di Pechino 2022, ma Amos Mosaner si è infortunato alla vigilia dell’evento e cosìè stata affiancata da, capace di conquistare la medaglia di bronzo ai recenti Mondiali maschili.

Gli azzurri hanno soppiantato la compagine asiatica, giocando in maniera più convincente e risultando più abili nella lettura delle varie situazioni, spingendo costantemente sull’acceleratore e palesando una chiara superiorità a livello tecnico. Stefania Constantini e Sebastiano Arman hanno aperto marcando due punti e uno nella terza frazione, portandosi sul 3-1. Chiaki Matsumura e Yasumasa Tanida riuscivano a pareggiare in vista dell’intervallo (3-3), ma a quel punto iniziava lo show degli azzurri: quattro punti nel quinto end (7-3), poi rubavano la mano nel sesto parziale dove i nipponici avevano usato il vantaggio del power play (9-3) e poi strappavano ancora il martello nel settimo end, mettendo a segno un altro punto che chiudeva definitivamente i giochi.

Successo davvero rimarchevole per l’Italia che si porta in testa al gruppo A insieme a Svezia (7-4 alla Norvegia), Svizzera (9-2 all’Estonia), Danimarca (7-5 alla Finlandia) e Corea del Sud (9-4 alla Nuova Zelanda). Proprio la Nuova Zelanda sarà il prossimo avversario dell’Italia, alle ore 18.00 odierne: gli azzurri si presenteranno sul ghiaccio per vincere contro un avversario che appare decisamente alla portata. Le rivali più accreditate del girone sembrano essere Svezia, Svizzera e Norvegia.

