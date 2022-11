Arriva laa suggellare una splendida rassegna dell'Italia maschile agli Europei di curling . Mentre le ragazze arrivano ad un passo dal podio , Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella non sbagliano e si confermano ai vertici,. Lungo botta e risposta tra le due nazionali, ma a fare la differenza è un grandissimo primo end degli azzurri, che si portano in vantaggio di tre lunghezze e non vanno mai sotto. Resta una punta di rammarico per aver sfumato la prima storica finalissima , ma questo quartetto continua a regalare meraviglie: è il quarto podio nella storia degli Europei per gli uomini, bissato il bronzo dell'edizione precedente.