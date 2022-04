Questa non ci voleva. La Nazionale italiana di curling maschile ha perso per 9-11 l’importante match contro l’Olanda, quinto incontro dei Campionati Mondiali 2022 in scena a Las Vegas (Stati Uniti), lasciando per strada punti importanti in ottica playoff. Una sconfitta che brucia, in quanto segnata da un momento di blackout. La partita è infatti iniziata decisamente in discesa per gli azzurri che, dopo un reciproco scambio di favori, nel terzo end si sono ritrovati con quattro stone a punto prima degli ultimi due tiri; gli olandesi però sbagliano completamente il proprio tentativo, toccando la guardia bassa. Retornaz invece non sbaglia, mettendo a referto addirittura cinque sigilli allungando subito sul 6-1.

Retornaz implacabile, lo skip azzurro trova 2 punti contro gli USA

Ad

Il cospicuo vantaggio raccolto dagli azzurri dura però troppo poco. Gli orange infatti, complice un momento di sbandamento notevole del team italiano, riescono ad accorciare le distanze avvicinandosi di un’unità nel quarto end, rubando successivamente la mano nel quinto turno portando il parziale sul 6-5 grazie a tre sigilli messi a segno dopo una bocciata errata di Retornaz. La partita quindi si infiamma e, esattamente come successo all’inizio, viene caratterizzata da un punto a testa nel sesto e nel settimo round. Nell’ottavo poi gli azzurri escogitano una buona trama offensiva etrovano altri due punti con una bocciata chirurgica.

Curling Mondiali, Italia ko col Canada: azzurri ancora in corsa per i playoff 13 ORE FA

Stefania Constantini, le 5 meraviglie della sua Olimpiade

Ma l’Olanda non ci sta, approfitta di una nuova defaillance di Retornaz (che sbaglia la bocciata al terz’ultimo tiro), e riporta quindi il match in parità giocandosi tutto all’ultimo end. Proprio nell’atto finale Wouter Goesgens e compagni individuano la strategia vincente, accerchiano l’unica stone azzurra e piazzano al penultimo tentativo addirittura 3 punti. Serviva davvero un miracolo a Retornaz per poter raddrizzare il tiro. Miracolo non avvenuto in quanto l’azzurro, con un take out, riesce soltanto a sbarazzarsi di una pietra cedendo dunque due punti alla concorrenza, audace nel chiudere definitivamente la partita con il risultato di 9-11 In virtù del risultato odierno l’Italia si trova all’ottavo posto della classifica con due vittorie e tre sconfitte. In tal senso sarà fondamentale vincere la sfida contro la Danimarca, in programma alle 23:00, per rimettersi in corsa verso i play off.

L'ultimo colpo da maestro di Mosaner a Pechino 2022

Curling È grande Italia ai Mondiali: battute Svezia e Finlandia IERI A 05:38