Svezia (sconfitti dai campioni del mondo Italia riprende il filo del discorso e ottiene la terza vittoria su quattro giornate Germania per 9-3, in un risultato molto importante in chiave qualificazioni olimpica per Pechino 2022 (6 pass a disposizione). Un tassello in più per il quartetto azzurro composto da Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella che torneranno sul ghiaccio nella notte per affrontare il Giappone (alle 3 ore italiane). Dopo aver sfiorato il miracolo contro la(sconfitti dai campioni del mondo solo all'extra end ), l'riprende il filo del discorso e ottiene la terza vittoria su quattro giornate del Mondiale di Calgary . Battuta piuttosto nettamente laper 9-3, in un risultato molto importante in chiave qualificazioni olimpica per Pechino 2022 (6 pass a disposizione). Un tassello in più per il quartetto azzurro composto da Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella che torneranno sul ghiaccio nella notte per affrontare il Giappone (alle 3 ore italiane).

La classifica dopo 4 giornate

Squadre Record 1. Norvegia 3 vittorie, 0 sconfitte 2. Canada 3 vittorie, 0 sconfitte 2. Russia 3 vittorie, 0 sconfitte 2. Svizzera 3 vittorie, 0 sconfitte 5. Italia 3 vittorie, 1 sconfitta 5. Scozia 3 vittorie, 1 sconfitta 7. Svezia 2 vittorie, 1 sconfitta 7. USA 2 vittorie, 1 sconfitta 9. Giappone 1 vittoria, 2 sconfitte 10. Danimarca 1 vittoria, 3 sconfitte 11. Cina 0 vittorie, 4 sconfitte 11. Germania 0 vittorie, 4 sconfitte 11. Corea del Sud 0 vittorie, 4 sconfitte 11. Paesi Bassi 0 vittorie, 4 sconfitte

Cronaca

Primo end non impeccabile per gli azzurri, ma l'Italia riesce comunque a salvaguardare la casa e a non concedere stone ai tedeschi. Nel secondo end è però la Germania a passare in vantaggio sfruttando qualche errore degli azzurri. Niente paura, perché l'Italia piazza tre stone tutte insieme nel terzo end e rubano la mano nei due successivi. Retornaz e compagni allungano sul 4-1 nel quarto e vanno in fuga nel quinto con altre tre stone tutte insieme.

La Germania riesce a rendere meno amara la sconfitta, anche se l'Italia resta a +6 con altre due stone portate a casa. Sul 9-3 infatti si chiude bottega, con la Germania che dichiara partita chiusa in anticipo. Un tassello in più verso Pechino.

