L'Italia si è complicata la vita ai Mondiali di Curling nel doppio misto . Tutto da rifare per Sebastiano Arman e Stefania Constantini che in serata alle 18 giocheranno una sorta di spareggio contro la Norvegia che ha appena battuto 12-1 l’Estonia. Chi vince è praticamente alla fase ad eliminazione diretta, chi perde è praticamente fuori.

La classifica attuale del Gruppo A

vittorie sconfitte ITALIA 5 2 Giappone 5 2 Norvegia 5 2 Svizzera 5 2 Svezia 5 2 Danimarca 3 4 Corea 3 4 Estonia 2 5 Finlandia 2 5 Nuova Zelanda 0 7

Semifinale o playoff

In questo momento in testa al girone 5 squadre: Norvegia, Svizzera, Giappone, Italia e Svezia e nella seconda fase c’è posto solo per tre. Nelle prossime partite l'Italia giocherà contro Norvegia (oggi alle ore 18) e Finlandia (giovedì alle 14): naturalmente vincerle entrambe vorrebbe dire assicurarsi il passaggio del turno, ancora da verificare se direttamente in semifinale (da prima del girone), oppure se come seconda o terza, e quindi con accesso ai playoff. Già una sconfitta contro la Norvegia potrebbe rendere molto problematico il passaggio del turno, considerando anche gli impegni delle altre.

Le prossime gare

mercoledì ore 18 - Italia-Norvegia

giovedì ore 14 - Finlandia-Italia

