L’Italia incappa nella terza sconfitta consecutiva ai Mondiali di curling doppio misto. La nostra Nazionale è stata battuta dalla Norvegia per 9-3 sul ghiaccio di Ginevra in una partita conclusa al termine del sesto end sugli otto previsti. Dopo le battute d’arresto contro la Svezia i padroni di casa , gli azzurri devono cedere nettamente contro la compagine scandinava e ora sono con un piede fuori dalla rassegna iridata. Per continuare a inseguire una complicata qualificazione alla fase a eliminazione diretta bisognerà battere la Finlandia nella partita conclusiva e contestualmente sperare nelle sconfitte del Giappone (contro la Svezia) e di una (e solo una) tra Svizzera (contro la Corea del Sud) e Norvegia (contro la Nuova Zelanda, improbabile) per arrivare a un pari merito tra tre compagini. A quel punto sarà il DSC (la media dei tiri prima dei vari incontri) a decidere chi chiuderà al terzo posto e avanzerà ai playoff. Ricordiamo che la prima classifica del girone accede direttamente alle semifinali, mentre seconda e terza passano da un turno preliminare.

Stefania Constantini e Sebastiano Arman si sono arenati dopo aver infilato 5 vittorie consecutive in avvio della competizione: la campionessa olimpica e il suo compagno per l’occasione, reduce dal bronzo ai Mondiali maschili (Amos Mosaner è assente per infortunio), hanno sofferto malamente negli ultimi tre turni e ora la situazione si fa complicata. L’importante sarà tornare sul ghiaccio domani (giovedì, ore 14) per cercare di tornare al successo dopo questo mercoledì estremamente complicato.

La partita contro la Norvegia è stata a senso unico. Maia e Magnus Ramsfjell hanno marcato un punto nel primo end, poi hanno strappato la mano per due volte consecutive (3-0) e sono stati capaci di siglare addirittura sei punti nella quinta frazione (9-1), chiudendo di fatto i giochi in anticipo. A nulla sono serviti i due punti siglati dalla nostra Nazionale nel sesto end col vantaggio del powerplay.

Risultati di mercoledì 27 aprile

Giappone-Finlandia 11-3

Estonia-Corea del Sud 8-3

Svezia-Danimarca 8-3

Svizzera-Nuova Zelanda 11-3

Norvegia-Italia 9-3

La classifica del Girone A

1. Giappone 6 vittorie

1. Norvegia 6 vittorie

1. Svizzera 6 vittorie

1. Svezia 6 vittorie

5. Italia 5 vittorie

6. Danimarca 3 vittorie

6. Estonia 3 vittorie

6. Corea del Sud 3 vittorie

9. Finlandia 2 vittorie

10. Nuova Zelanda 0 vittorie

