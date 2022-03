Ancora una sconfitta per la Nazionale italiana femminile di curling ai purtroppo dovuto cedere il passo anche agli Stati Uniti con il punteggio di 7-6, risultato maturato soltanto all’extra end a seguito di una ai Campionati Mondiali 2022 di Prince George (Canada). Dopo le due débâcle contro la corazzata del Canada e dal Giappone le azzurre hannocon il punteggio di 7-6, risultato maturato soltanto all’extra end a seguito di una partita combattutissima

Dopo un primo passaggio di studio concluso con un nulla di fatto a passare in vantaggio sono le avversarie, sfruttando soprattutto una defaillance delle nostre ragazze che ha concesso loro di segnare due punti rubando la mano. A seguito poi di una terza ripresa a vuoto le azzurre hanno letteralmente tirato fuori gli artigli sbrogliando una situazione difficile grazie a una super doppia bocciata di Stefania Constantini, abile a portare di nuovo l’incontro in parità. Un intricato gioco di guardie ha invece caratterizzato il quinto tempo, concluso con il nuovo allungo di Cory Christensen e compagne, le quali hanno siglato due sigilli trovando il giusto varco proprio negli ultimi due tiri a disposizione.

Nel sesto end poi il team italiano trova freddezza e fiducia, risolvendo una trama offensiva non facile da gestire contrassegnato da tante stone posizionate a “trenino” con la skipper Christensen chirurgica nel rimuovere quelle italiane. In tal senso è comunque brava Constantini a limitare i danni concedendo soltanto un punto alla concorrenza. La trama offensiva nordamericana però cicca clamorosamente il colpo nel settimo round a causa di un ultimo tiro lunghissimo che ha aperto una prateria alla skipper azzurra, bravissima a non sbagliare riaprendo i giochi con due punti e portando il match al risultato di 5-4.

L’Italia quindi torna in partita, riagguantando le avversarie sul 5-5 in un ottavo end caratterizzato da una stone messa magistralmente a punto e ben difesa con una guardia che non ha consentito a Christensen particolare manovra d’azione. Ma nella nona rirpresa le statunitensi riallungano nuovamente di una lunghezza, piazzando nel traffico una pietra quasi al centro del bottom. Ricambiano quindi il favore le nostre ragazze ripristinando le gerarchie sul 6-6 nell’atto finale, proseguendo quindi l’incontro all’extra end, dove cedono eccessiva luce alla concorrenza nell’ultimo tiro, subendo il 7-6 definitivo.

La Nazionale femminile di curling tornerà sul ghiaccio alle ore 17:00 di lunedì 21 marzo per affrontare la Norvegia, incontro valido per la quarta partita del round robin.

