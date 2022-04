Una qualificazione voluta, cercata, trovata. La Nazionale Italiana di curling ha staccato il pass per i playoff ai Mondiali 2022 Las Vegas battendo all’extra end la Norvegia con il risultato di 9-6. Una vittoria al fotofinish per Joel Retornaz e compagni , bravissimi a rimanere concentrati dopo aver smarrito l’inerzia della partita. Un match in linea generale ben gestito dall’Italia che inizia concedendo un solo punto agli avversari grazie a una buona strategia di Retornaz; gli azzurri nella mano successiva riescono quindi a pareggiare i conti, andando sul sicuro con una bocciata singola.

Non abbassano la guardia poi i nostri ragazzi nel terzo round, costringendo di fatto i rivali a prendersi soltanto un punto. Quasi come un replay dunque gli azzurri scelgono di non rischiare accontentandosi soltanto di un sigillo, portando il risultato sul 2-2 alla fine del quarto end. Se nel quinto turno si ripete il solito copione, dunque con l’Italia che concede il punto agli uomini di Magnus Ramsfjell, nel sesto la compagine azzurra passa al contrattacco e spariglia le carte, tramando un’ottima rete offensiva e trovando per la prima volta due punti. Un vantaggio importante che il team nostrano sfrutta ancora di più nella settima e nell’ottava ripresa, rubando in entrambe le occasioni la mano aumentando il parziale di due unità e dunque conducendo sul 6-3.

Ma proprio quando tutto sembrava ben indirizzato è arrivata la risposta dei nordici che, nel nono round, accorciano le distanze sul 6-5. L’ultimo end regolamentare è un vero e proprio capolavoro norvegese: la squadra è abilissima a mettere in difficoltà i quattro italiani che, alla fine, devono concedere il punto, vanificando il vantaggio ottenuto in precedenza. Servivano nervi saldissimi per poter portare a casa la partita. E gli azzurri li hanno avuti. Con una prova di carattere sontuosa infatti Retornaz trova all’extra end la bocciata perfetta, siglando tre punti e chiudendo l’incontro sul 9-6. Quando manca una sola partita alla fine del round robin, l’Italia si è quindi già assicurata un posto nei playoff piazzandosi al terzo posto provvisorio con sette vittorie e quattro sconfitte. Già qualificate inoltre Canada, Svezia e Stati Uniti.

Attenzione però all’ultimo giro di incontri: nel caso in cui l’Italia riuscisse a superare gli Stati Uniti e la Svezia dovesse invece perdere proprio contro la Norvegia, per gli azzurri sarebbe garantito l’accesso direttamente in semifinale.

