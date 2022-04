Gli azzurri infatti sono caduti al cospetto della corazzata della Scozia per 5-4, dopo una match affrontato in Inizia con una sconfitta il percorso della Nazionale italiana maschile di curling ai Campionati Mondiali 2022, rassegna in scena fino al 10 aprile alla Orleans Arena di Las Vegas, Nevada (Stati Uniti)., dopo una match affrontato in modo positivo e con il giusto carattere

Un incontro partito in salita per i ragazzi guidati da Joel Retornaz, sotto di tre punti dopo i primi quattro end. Gli scozzesi, in questa occasione orfani del Campione Bruce Mouat, sono infatti abili ad allungare nel primo, nel secondo e nel quarto turno, lasciando nulla la terza mano.

Ma arrivati al quinto round la partita cambia. A seguito di una trama offensiva intricata il nostro skipper grazie una promozione mette a referto due sigilli, accorciando quindi le distanze, salvo poi subire di nuovo una mini fuga degli avversari, audaci nel trovare il 4-2 provvisorio.

Non si lasciano abbattere tuttavia gli azzurri che, con grande determinazione, riacciuffano la concorrenza mettendo una stone a punto nel settimo e nell’ottavo round. Dopo una nona mano terminata con un nulla di fatto, la compagine italiana subisce però il punto-partita a causa di chirurgico take-out da parte di Paterson.

Nella prossima sessione l’Italia affronterà la Svezia (inizio ore 23:00 Italiane di oggi, domenica 3 marzo), squadra favoritissima per la vittoria finale. Successivamente sarà la volta della più abbordabile Finlandia (inizio ore 4:00 italiane del 4 marzo).

