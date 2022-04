Frena l’Italia del curling maschile. Dopo la vittoria contro la Danimarca la Nazionale azzurra è caduta contro la Corea del Sud per 10-5 nella settima partita dei Campionati Mondiali 2022 di Las Vegas (Stati Uniti), arrendendosi con un end di anticipo. Un incontro in cui Joel Retornaz e compagni non sono mai stati veramente in gioco, schiacciati dalla precisione chirurgica degli asiatici, oggi davvero impeccabili in tutti i momenti cruciali. Il primo scossone arriva praticamente subito: dopo una mano inaugurale nulla e un primo punto italiano messo a segno nel secondo round, gli asiatici alzano l’intensità trovando la giusta trama offensiva e mettendo ben tre sigilli a referto, portando quindi il parziale sul 3-1.

I coreani quindi non abbassano il ritmo, anzi approfittano nell’end successivo di una sbavatura di Retornaz (che sbaglia nel tentativo di liberare la pietra avversaria) rubando la mano e allungando di un’altra unità, non fermandosi neanche nella quinta ripresa, caratterizzata da altri due punti.Gli azzurri però non mollano e cercano, in un modo o nell’altro, di rimettersi in carreggiata. Nel sesto end la spunta infatti Retornaz che, con una grande bocciata, trova i tre punti accorciando le distanze sul 6-4. Le speranze dell’Italia però vanno in frantumi nella mano successiva, dove gli avversari, praticamente perfetti, ripristinano le gerarchie con altri due sigilli.

Gli asiatici non lasciano scampo neanche nell’ottavo end, dove lo skipper italiano viene ingolfato dalla strategia difensiva dei rivali, abili a lasciare solo un punto grazie alla scarsa possibilità di manovra chiudendo poi i giochi definitivamente nel nono turno con altre due lunghezze.Dopo sette partite l’Italia si trova al settimo posto della classifica con tre vittorie e quattro sconfitte. Per proseguire il sogno playoff sarà fondamentale vincere la sfida contro a Germania, pianificata alle 23:00 di oggi, mercoledì 6 aprile.

