L’Italia non ha ancora finito di festeggiare . La nostra Nazionale ha sconfitto gli USA per 13-4 nella finale per il terzo posto andata in scena sul ghiaccio di Las Vegas, schiantando i padroni di casa con due mani semplicemente stellari: il 4-0 nel primo end e il surreale 6-0 offerto nella settima mano. Joel Retornaz assieme a Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin ha scritto una pagina leggendaria per questo sport per i colori italiani: “Un momento davvero splendido – le sue parole riportate da worldcurling – Sto vivendo un mix di emozioni perchè abbiamo conquistato una medaglia mondiale e abbiamo raggiunto un traguardo davvero importante per noi, per il nostro Paese e per tutti quelli che ci seguono”. la storica medaglia di bronzo ai Mondiali 2022 di curling . La nostra Nazionale ha sconfitto gli USA per 13-4 nella finale per il terzo posto andata in scena sul ghiaccio di Las Vegas, schiantando i padroni di casa con due mani semplicemente stellari: il 4-0 nel primo end e il surreale 6-0 offerto nella settima mano.assieme a Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin ha scritto una pagina leggendaria per questo sport per i colori italiani: “Un momento davvero splendido – le sue parole riportate da worldcurling – Sto vivendo un mix di emozioni perchè abbiamo conquistato una medaglia mondiale e abbiamo raggiunto un traguardo davvero importante per noi, per il nostro Paese e per tutti quelli che ci seguono”.

360° e tiri assurdi: divertimento assoluto nel finale di Italia-USA

L’Italia ha dato il via alla sua finale con 4 punti iniziali: “Dico sempre che segnare 4 punti all’inizio può rendere la vita più facile, ma può anche essere un’arma a doppio taglio, dato che devi difendere quel punteggio nei confronti dell’altra squadra che inizia a giocare in modo molto offensivo. Quindi, siamo stati in grado di gestire il vantaggio che avevamo costruito e, ovviamente, i 6 punti nel settimo end, hanno fatto tutta la differenza”. Joel Retornaz riflette sul significato di questa medaglia storica: “È una stagione da sogno per il curling italiano. Essere nelle tre migliori squadre degli Europei, nelle tre migliori squadre dei Mondiali e avere conquistato anche una medaglia d’oro olimpica è qualcosa di estremamente importante. È il momento giusto per aver centrato questo traguardo perché tra quattro anni ospiteremo le Olimpiadi in Italia e anche se qualcuno vuole investire o promuovere ancora di più il curling nel nostro Paese. Penso che sia un’ottima pubblicità”.

Bocciata perfetta di Retornaz, quattro punti per l'Italia

