Chi fermerà Stefania Constantini e Amos Mosaner ? Il doppio misto azzurro del curling ha iniziato col piede giusto anche la sua terza giornata olimpica superando 7-3 l’Australia, cenerentola del girone. La coppia targata Tahli Gill e Dean Hewitt incassa infatti la settima sconfitta in altrettante gare disputate. Gli azzurri, al contrario, rimangono a punteggio pieno con 5 vittorie su 5, consolidando così il primato nel girone.

Ad

Svizzera, Norvegia e Dopo le vittorie su USA Repubblica Ceca , l’Italia del doppio misto naviga a vele spiegate verso un risultato storico, considerando che si tratta dell’esordio assoluto per il tricolore nella specialità del doppio misto (che fu introdotto alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018). Con 4 gare ancora da disputare (una delle quali si disputerà proprio quest’oggi, sabato 5 febbraio alle 13.05 italiane contro la Gran Bretagna), la speranza di Stefania e Amos è di chiudere tra le prime 4 squadre del girone, per qualificarsi così in semifinale.

Pechino 2022 L'Italia fa cinque su cinque! Australia affondata 7-3! 4 ORE FA

La cronaca della gara

Il match si apre all’insegna dell’equilibrio: l’Australia si fabbrica diverse situazioni favorevoli nel corso dei primi 4 end grazie alle bocciate accurate di Dean Hewitt, ma Tahli Gill si dimostra poco cinica in un paio di occasioni. Gli oceanici partono forte dai blocchi, rubando la prima mano agli azzurri. Col martello però, Stefania Constantini si fa trovare pronta al termine del secondo end, siglando due punti a casa praticamente sguarnita. Al terzo e quarto end invece, la Gill concede due regali clamorosi. Prima l’australiana urta la guardia azzurra: la sua ultima stone viene neutralizzata concedendo il 3-1 all’Italia. In seguito, la Gill si divora il secondo punto che sarebbe valso il pareggio prima del break.

Giocata da tre punti di Constantini: l'Italia vola con 5 vittorie

Gli azzurri mettono in cassaforte il match tra sesto e settimo end: una bocciata magistrale di Stefania Constantini ammortizza la power play australiana sul 4-3 in favore degli azzurri. Al settimo end infine, ecco il colpo micidiale: gli avversari non riescono a smuovere le tre stone azzurre dal centro del bersaglio, consegnando un comodo vantaggio di 7-3. Gill ed Hewitt sventolano dunque bandiera bianca nel corso dell’ultimo end, sigillando il punteggio finale sul 7-3. La Consantini chiude la gara con un 89% di draw (11) e 67% alla bocciata (3), ma a far registrare dei numeri da capogiro è Amos Mosaner, con rispettivamente l'83% (15) e l'86% (9) di draw e bocciate.

La classifica del girone

NAZIONE PARTITE GIOCATE VITTORIE SCONFITTE Italia 5 5 0 Svezia 7 5 2 Gran Bretagna 5 4 1 Canada 5 3 2 Stati Uniti 5 3 2 Cina 5 2 3 Rep. Ceca 5 2 3 Norvegia 5 2 3 Svizzera 5 1 4 Australia 7 0 7

I prossimi impegni degli azzurri

Sabato 5 febbraio, ore 13.05: Gran Bretagna-Italia (girone)

Domenica 6 febbraio, ore 7.05: Italia Cina (girone)

Domenica 6 febbraio, ore 13.05: Italia-Svezia (girone)

Lunedì 7 febbraio, ore 2.05: Canada-Italia (girone)

Lunedì 7 febbraio, ore 13.05 EVENTUALI SEMIFINALI DOPPIO MISTO

Martedì 8 febbraio, ore 7.05 EVENTUALE FINALE PER IL BRONZO

Martedì 8 febbraio, ore 13.05 EVENTUALE FINALE PER L'ORO

*orario italiano

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta del curling

Pechino 2022 L'Italia spazza via anche l'Australia, 7-3: gli highlights della partita UN' ORA FA